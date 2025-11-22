В Перми завершили строительство каркаса здания нового бассейна на Гайве

В Перми активно развиваются спортивные объекты. Так, продолжается возведение ледовой арены в микрорайоне Ива. Ее планируют сдать в эксплуатацию до конца 2025 года, хотя сроки завершения строительства уже несколько раз сдвигались. Арена будет оснащена фасадной подсветкой из двух тысяч световых панелей в виде лепестков.