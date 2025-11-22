Двое человек погибли из-за атаки ВСУ на Самарскую область

Срочная новость.
ВСУ обстреляли Самарскую область с помощью беспилотников. Основной удар принял на себя город Сызрань. Украинские дроны пытались навредить топливно-энергетическому комплексу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев. В результате вражеского нападения погибли два человека, уточнил глава региона.
