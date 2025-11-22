Двое человек погибли из-за атаки ВСУ на Самарскую область

Узнать больше по теме

Биография Вячеслава Федорищева

Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.