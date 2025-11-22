Математика, физика, химия, биология: как будут учить российских школьников

По словам Анзора Музаева, в предметах естественно-научного цикла важна практико-ориентированность и расширение спектра заданий по оценке приемов исследовательской деятельности. «Сейчас в школах точно не хватает экспериментов и лабораторных работ. Да, мы начинаем пробовать внедрять практическую часть в ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла. Но спешу всех успокоить, что мы не собираемся внедрять это в ближайшие год-два, хотя в обозримом будущем мы к этому придем», — отметил он, добавив, что быстрых решений никто принимать не будет, поскольку это связано с материально-техническим обеспечением, которое должно быть единым для всех школ страны.