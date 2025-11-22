Хабиров обсудил с министром культуры России предстоящий ремонт Госцирка в Уфе

— Реконструкция нужна и в Русском драмтеатре в Уфе, за счет бюджета республики провести ее мы не сможем. Своими силами мы начали приводить в порядок здание бывшего кинотеатра «Победа», который передали Театру юного зрителя. Но и здесь нам тоже нужна поддержка — для покупки оборудования, — написал после встречи с министром культуры России Хабиров.