Хабиров обсудил с министром культуры России предстоящий ремонт Госцирка в Уфе

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о результатах встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой. Обсуждали как развивается эта сфера в регионе и обговорили несколько важнейших проектов, которые необходимо реализовать.
В частности, обсуждался капитальный ремонт уфимского Госцирка, которые закрылся в 2015 году. Как отметил в соцсетях Хабиров, власти республики надеются, что его восстановление начнется в 2026 году. Но это не единственный проект, на который необходимо федеральное финансирование.
— Реконструкция нужна и в Русском драмтеатре в Уфе, за счет бюджета республики провести ее мы не сможем. Своими силами мы начали приводить в порядок здание бывшего кинотеатра «Победа», который передали Театру юного зрителя. Но и здесь нам тоже нужна поддержка — для покупки оборудования, — написал после встречи с министром культуры России Хабиров.
Также глава республики отметил, что проект по строительству депозитария артефактов городища «Уфа-II» никуда не делся, специальное хранилище будет построено.
— Конечно, в ближайшее время мы его не начнем, но это не значит, что этой темой не нужно заниматься, — подчеркнул Радий Хабиров.
