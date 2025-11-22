Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров обсудил с министром культуры России предстоящий ремонт Госцирка в Уфе

Делегация из Башкирии встретилась с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Источник: Комсомольская правда

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о результатах встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой. Обсуждали как развивается эта сфера в регионе и обговорили несколько важнейших проектов, которые необходимо реализовать.

В частности, обсуждался капитальный ремонт уфимского Госцирка, которые закрылся в 2015 году. Как отметил в соцсетях Хабиров, власти республики надеются, что его восстановление начнется в 2026 году. Но это не единственный проект, на который необходимо федеральное финансирование.

— Реконструкция нужна и в Русском драмтеатре в Уфе, за счет бюджета республики провести ее мы не сможем. Своими силами мы начали приводить в порядок здание бывшего кинотеатра «Победа», который передали Театру юного зрителя. Но и здесь нам тоже нужна поддержка — для покупки оборудования, — написал после встречи с министром культуры России Хабиров.

Также глава республики отметил, что проект по строительству депозитария артефактов городища «Уфа-II» никуда не делся, специальное хранилище будет построено.

— Конечно, в ближайшее время мы его не начнем, но это не значит, что этой темой не нужно заниматься, — подчеркнул Радий Хабиров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше