В Ташкенте создан оперативный штаб по снижению уровня загрязнения воздуха. Но хватит ли этого?

Можно сколько угодно создавать штабы, проводить рейды и рассылать предупреждения жителям, но все это — реакция на очередной кризис. Как только синоптики скажут, что инверсия закончилась, все выдохнут с облегчением и забудут об экологических проблемах до следующей волны смога. Узбекистану давно пора перейти от «аврального» управления к системному выявлению и профилактике проблем. Пока же борьба с загрязнением воздуха напоминает реакцию на пожар: сначала все бегут тушить, а через неделю забывают до следующего раза.