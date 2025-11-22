В Ташкенте создан оперативный штаб по снижению уровня загрязнения воздуха. Но хватит ли этого?

Пока власти делают ставку на оперативные меры: по улицам уже курсируют водовозы, которые поливают дорожное покрытие и зелёные насаждения, а городские фонтаны переведены в режим работы 24/7, чтобы хотя бы частично осаждать пыль и улучшать микроклимат.
Эти шаги, безусловно, помогают — но только в качестве временного решения. Если власти действительно намерены стабилизировать экологическую ситуацию, Tашкенту необходим куда более серьезный и системный подход. Проблема качества воздуха в столице давно перестала быть вопросом только пыли на улицах. Она связана с работой промышленных предприятий, которые, несмотря на отчёты и обещания, продолжают выбрасывать в атмосферу загрязняющие вещества. Без полноценной проверки заводов, прозрачных данных по выбросам и жесткого контроля за экологическими нарушениями говорить об улучшении ситуации бессмысленно.
Не менее серьёзной проблемой остаются строительные площадки. Столица ежедневно превращается в гигантскую строительную зону, но далеко не все компании соблюдают стандарты пылеподавления. Пыль поднимается с открытых территорий, из-под колёс грузовиков, с незащищённых высотных объектов. Пока стройки продолжают работать в таком режиме, любые водовозы будут лишь пытаться смягчить последствия, а не решать саму причину.
Ещё одна тема, которую власти почему-то годами обходят стороной, — это арычная система. Когда-то она была естественным климатическим регулятором Ташкента: удерживала пыль, охлаждала воздух, поддерживала зелёные зоны. Сегодня многие арыки засыпаны или забетонированы, а вместе с ними исчезла часть естественного механизма защиты города от перегрева и пылевых бурь. Восстановление арыков — не ностальгия по прошлому, а необходимость, если Ташкент хочет быть устойчивым городом, а не запылённой бетонной коробкой.
Особого внимания заслуживает и ситуация с городскими теплицами, которые пару лет назад массово перевели на уголь, а теперь планируют вернуть к газу. Сумеют ли власти довести этот процесс до конца, или всё опять остановится, когда пройдет «пиковый» период загрязнения? Если проблемы снова замолчат, так и будем ходить по замкнутому кругу: зима — смог — экстренные меры — весна — забвение.
Создание оперативного штаба — шаг вперёд, но он не должен превратиться в очередную формальность. Горожане ждут не только круглосуточных фонтанов, но и чёткой стратегии: прозрачного мониторинга, контроля над крупными загрязнителями, снижения пыли от стройки и возвращения природных решений, которые действительно работали десятилетиями. Пока этих шагов нет, борьба со смогом будет выглядеть лишь как попытка смыть системные проблемы струёй из водовоза.
Можно сколько угодно создавать штабы, проводить рейды и рассылать предупреждения жителям, но все это — реакция на очередной кризис. Как только синоптики скажут, что инверсия закончилась, все выдохнут с облегчением и забудут об экологических проблемах до следующей волны смога. Узбекистану давно пора перейти от «аврального» управления к системному выявлению и профилактике проблем. Пока же борьба с загрязнением воздуха напоминает реакцию на пожар: сначала все бегут тушить, а через неделю забывают до следующего раза.