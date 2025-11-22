Ричмонд
Госдума приняла важные для приморцев решения

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Законодатели приняли поправки в Налоговый Кодекс. Они закрепляют повышение ставки НДС и снижают сумму оборотов, при которых возможно применение упрощённой системы налогообложения.

С 1 января налог на добавленную стоимость увеличивается с 20 до 22 процентов.

По мнению доктора экономических наук, профессора ВВГУ Александра Латкина, последствие такого решения приморцы ощутят уже в начале года, оно приведёт к значительному росту цен.

Льготная ставка НДС сохранится только для ряда социально значимых товаров. В их числе лекарства и продукты питания. Однако, из этого перечня исключены, к примеру, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира — они будут облагаться по ставке 22%.

Повышение ставки НДС, по замыслу разработчиков изменений, в 2026 году даст федеральному бюджету дополнительно 1,187 трлн рублей.