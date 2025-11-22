В РФ могут ввести СМС-предупреждение о телефонном разговоре с мошенником

Сенатор Артем Шейкин рассказал, что в рамках подготовки второго пакета законопроектов по борьбе с киберпреступностью обсуждается возможность внедрения SMS-уведомлений, предупреждающих россиян о вероятной угрозе мошенничества при телефонных звонках. По его словам, такой механизм позволит оперативно информировать граждан о том, что звонок может исходить от мошенника.
Он уточнил, что законопроект, получивший рабочее название «Кибербез 2.0», включает ряд инициатив по противодействию киберпреступникам. В частности, речь идет о блокировке фишинговых сайтов без решения суда и внедрении системы предупреждающих сообщений при подозрительных звонках.
Шейкин добавил, что специалисты по кибербезопасности совместно с психологами анализируют схемы мошеннических действий и разрабатывают алгоритмы, которые позволят вовремя отсекать граждан от потенциально опасных звонков и онлайн-операций.
Он подчеркнул, что внедрение таких мер направлено на повышение защиты граждан на всех этапах взаимодействия с потенциальными мошенниками, минимизируя риск финансовых потерь и киберугроз, передает ТАСС.
Ранее правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая работала курьером на аферистов. Она забрала 350 тысяч у сверстницы из Химок. Теперь пособнице мошенников грозит колония. В ее отношении возбудили дело, суд заключил ее под стражу.