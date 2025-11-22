В РФ могут ввести СМС-предупреждение о телефонном разговоре с мошенником

Сенатор Артем Шейкин рассказал, что в рамках подготовки второго пакета законопроектов по борьбе с киберпреступностью обсуждается возможность внедрения SMS-уведомлений, предупреждающих россиян о вероятной угрозе мошенничества при телефонных звонках. По его словам, такой механизм позволит оперативно информировать граждан о том, что звонок может исходить от мошенника.