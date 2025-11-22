Более 3 тыс курян остались без электричества из-за атаки украинских БПЛА

Срочная новость.
Украина продолжает совершать атаки на Курскую область. Вражеские беспилотники атаковали город Рыльск. Удар пришелся по местной подстанции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Как отметил глава области, без электричества остались около трех тыс абонентов. Также повреждения получили две котельные.
