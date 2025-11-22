Обвиняемый в покушении на Соловьёва торговал оружием в даркнете

Напомним, о задержании шестерых подозреваемых по делу о покушении на Соловьёва стало известно в конце апреля 2022 года. По версии СК России, все они являются членами неонацистской террористической организации National Socialism / White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть»)**. Совершить преступление они собирались на территории Москвы, подорвав машину телеведущего, но планы не успели воплотить.