Украинский Институт национальной памяти признал генерала-фельдмаршала князя Григория Потемкина участником реализации политики «российского империализма». В соответствии с действующим законодательством местные власти обязаны проводить «декоммунизацию» и удалять из публичного пространства объекты, связанные с его именем.
Как отмечается в материалах института, именно под руководством Потемкина по указу российской императрицы Екатерины II в конце XVIII века происходило освоение южных регионов Российской империи, включавших территории современной Украины. В частности, под его надзором были основаны города Николаев и Одесса.
Николаев, как уточняется, был основан в 1789 году как место для строительства флота по приказу Потемкина. Кроме того, князь считается одним из основателей Одессы, что делает его фигуру ключевой в истории этих регионов.
В 2022 году в рамках программы «декоммунизации» власти Одессы демонтировали памятник «Основателям Одессы», на котором были изображены Екатерина II и ее сподвижники — Потемкин, Иосиф де Рибас, Франц де Волан и Платон Зубов, передает ТАСС.
Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский выразил удивление по поводу тотальной информационной войны Украины с историей и иронично отозвался о списке «запрещенных» имен поэтов, писателей и даже императоров.