Исследование показало, сколькими российскими компаниями руководят женщины

Авторы исследования также выяснили, кто управляет крупнейшим по выручке за 2024 год бизнесом в России. Десятку компаний, которыми руководят мужчины, возглавил «Газпром» — у руля энергетического гиганта стоит Алексей Миллер. Второе место по выручке занял «Лукойл». Компанию возглавляет Сергей Кочкуров, который 39 лет из своих 62 работает в нефтяной отрасли. Замыкает тройку лидеров «Татнефть» во главе с Наилем Магановым.