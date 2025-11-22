Свечников стал автором победной шайбы в ворота «Виннипега» в матче НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором победной шайбы в ворота «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» одержала выездную победу со счетом 4:3. В составе хозяев шайбы забрасывали Джош Моррисси и Габриэль Виларди (дубль). У «Каролины» результативными действиями отметились Джордан Стаал, Сет Джарвис и Андрей Свечников.
При этом российский форвард забросил победную шайбу, которая стала для него седьмой в текущем сезоне и первой за последние четыре матча.
Ранее сообщалось, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в четвёртом матче подряд и повторил редкий рекорд НХЛ.