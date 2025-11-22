Эксперт Ледащева рассказала, какая будет погода в новогоднюю ночь в России

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что в субботу, 22 ноября, ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха будет держаться в диапазоне от нуля до плюс двух градусов. 23 ноября также пройдут небольшие осадки, а температура понизится до нуля градусов.