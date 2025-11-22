Эксперт Ледащева рассказала, какая будет погода в новогоднюю ночь в России

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева поделилась своим прогнозом погоды на новогоднюю ночь в России. По ее мнению, будет минусовая температура, а также снег.
Она пояснила, что наиболее вероятный сценарий на январь соответствует климатической норме. Исходя из этого, с высокой долей вероятности можно ожидать легкий мороз и наличие снега в новогоднюю ночь.
Ледащева также напомнила о традиционных рождественских морозах, которые обычно наблюдаются в это время года.
При этом эксперт подчеркнула, что прогноз может измениться, так как необходимо учитывать большое количество факторов, влияющих на погодные условия, передает ТАСС.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что в субботу, 22 ноября, ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха будет держаться в диапазоне от нуля до плюс двух градусов. 23 ноября также пройдут небольшие осадки, а температура понизится до нуля градусов.