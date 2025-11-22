Продюсер из Кургана Максим Фадеев добавил в стриминг редкие треки из архива

Среди «новинок» — английская версия «Гугуши» под названием «Googoosha», которая вышла первой с клипом в 2011 году; дуэт «Сицилия» с Глюк’oZой, представленный в 2008 году; и «Корабли» — дуэт Юлии Савичевой и группы T9 из 2009 года, который до сих пор не добирался до стриминга. Фадеев пригласил своих поклонников послушать треки и поделиться впечатлениями в комментариях.