В МВД перечислили самые популярные в 2025 году мошеннические схемы

Наиболее распространенными у мошенников в 2025 году стали схемы обмана с переводом денег на «безопасный счет», инвестированием в криптовалюту, а также с фишинговыми ссылками и предоплатой за товар. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что чаще всего мошенники используют схему с «безопасным счетом», представляясь сотрудниками банков или государственных органов, после чего они убеждают перевести деньги на якобы «защищенный» счет или просто передать их курьеру. Зачастую при этом применяются психологическое давление и угрозы.
Популярны также фиктивные криптоинвестиции, когда злоумышленники выдают себя за профессиональных брокеров, подделывают информацию в личных кабинетах и побуждают граждан вносить новые средства. После прекращения поступлений денег доступ к счету блокируется.
Кроме того, мошенники активно действуют через онлайн-площадки, рассылая фишинговые ссылки под видом якобы «безопасной сделки», присваивая предоплату за товары и услуги, которых покупатели так и не получают.
Ранее в МВД назвали коронные фразы мошенников. В ведомстве также отметили, что нередко злоумышленники имеют характерный южный акцент.