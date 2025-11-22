Ричмонд
Проверки провели в Областной больнице Ростова после жалобы депутата Госдумы

В Ростове приняли меры после жалобы на очереди в Областной больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, в Ростовской областной клинической больнице (РОКБ), проверили ситуацию с очередями и электронной записью. Об этом говорится в телеграм-канале министерства здравоохранения региона.

Выездной контроль провели и.о. министра здравоохранения региона Наири Варданян и заместитель губернатора Олеся Старжинская. Нарекания подтвердились.

— С начала года поликлиникой РОКБ осуществлено более 215 тысяч посещений. Объемы существенно превышают возможности действующей организационной модели. Необходима оперативная модернизация процессов, — отметают в донском минздраве.

На данный момент приняли решение о корректировке работы поликлиники. В частности, дополнительно введут дежурного администратора, что позволит разгрузить регистратуру и упорядочить поток пациентов. Также начали техническую работу для упрощения электронной записи и интеграции сервисов с ЕПГУ.

В медучреждении намерены выстроить единый безбарьерный маршрут для пациентов, поступающих на консультацию. Параллельно ведется проверка, по итогам которой примут системные решения.

Напомним, ранее депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая сообщила в своем телеграм-канале о жалобах пациентов на очереди в РОКБ. В связи с ситуацией парламентарий написала обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

