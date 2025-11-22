Проверки провели в Областной больнице Ростова после жалобы депутата Госдумы

На данный момент приняли решение о корректировке работы поликлиники. В частности, дополнительно введут дежурного администратора, что позволит разгрузить регистратуру и упорядочить поток пациентов. Также начали техническую работу для упрощения электронной записи и интеграции сервисов с ЕПГУ.