Свердловская прокуратура призвала обратить внимание на проблемы в газификации

Он указал, что работа организаций по газификации не приводит необходимому результату. В частности, на сетях и объектах газоснабжения происходит много аварий. Так, в 2025 году технологических нарушений было 20, из них восемь устраняли дольше суток. Прокуратура в этих случаях устанавливала причины аварии, находила виновных лиц.