Жители села Яцковка в ДНР рассказали, как ВСУ грабили их дома

Украинские боевики занимались грабежами в селе Яцковка Краснолиманского района ДНР, рассказала беженка из села Светлана Мацюра в беседе с РИА Новости.
По ее словам, военнослужащие вывозили из домов «все, что можно было», включая мебель и бытовую технику. Для этого они использовали легковые автомобили, грузовики и военную технику.
Мацюра также отметила, что боевики интересовались пустующими домами и заселялись в них. По ее словам, «во всех пустых домах жили».
Ранее беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре. Он также сообщил, что украинские военные занимали жилые дома, вынося из них бытовую технику.