Что известно про новые пригородные автобусы в Минске, которые пустили вместо маршруток после критики Лукашенко

В Минске после критики президента Беларуси Александра Лукашенко запустили новые автобусы вместо маршруток, пишет БелТА.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал очереди и потребовал заменить маршрутки в Беларуси другим общественным транспортом.
Спустя неделю по наиболее востребованным направлениям организовали выход дополнительных автобусов. Пока запустили 15 новых автобусов из Минска в Жодино, Борисов, Дзержинск, Фаниполь и Смолевичи. На маршруты вышли автобусы «Неман», которые приобрели для автопарков по поручению белорусского президента.
Новый транспорт усилил маршруты и помог сократить интервалы движения. В новых автобусах — 29 пассажирских мест, перевозка стоя запрещена.
— Интервал движения в направлении Жодино в часы пик составил 7−8 минут, на маршруте № 447 Минск — Смолевичи, на котором после внесения изменений будет работать семь автобусов, он составит от 15 до 20 минут, — рассказал директор «Миноблпассажиртранса» Александр Кохно.
Также он добавил, что не изменилось количество транспорта частных перевозчиков, которые работают на наиболее загруженных маршрутах. Они работают по обновленному расписанию, которое можно найти на сайт предприятия.
А еще Правила дорожного движения могут измениться в Беларуси после критики президента.