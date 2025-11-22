Аномально холодная погода ожидается в нескольких регионах РФ: придут морозы до 40 градусов

Аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7−13 градусов в ближайшее время прогнозируется в северных регионах Сибири, на севере Урала и в Якутии, а также в Мурманской области. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству «Интерфакс».
По его словам, на севере Сибири и Урала температура будет колебаться от −30 до −37 градусов, а на севере Красноярского края, в том числе в Туруханском и Эвенкийском районах, воздух охладится до −39…-41 градуса. На Таймыре показатели также упадут до −41 градуса.
В Якутии температура ожидается гораздо ниже — до −43…-47 градусов. В Мурманской области прогнозируются не такие сильные морозы. Согласно прогнозам, там будет −18…-23 градуса, но это существенно ниже климатической нормы для данного региона.
Вильфанд отметил, что резкое похолодание связано с продвижением холодных воздушных масс из приполярных районов и Северного Ледовитого океана.
Тем временем, как рассказал ранее Вильфанд, жителям центральной России не стоит ждать зимней погоды в первой декаде декабря, но уточнил, что точные прогнозы возможны лишь на 6−7 суток.