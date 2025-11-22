Ричмонд
+13°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аномально холодная погода ожидается в нескольких регионах РФ: придут морозы до 40 градусов

Морозы до 40 градусов ожидаются в регионах севера Сибири, Урала и Якутии.

Источник: Комсомольская правда

Аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7−13 градусов в ближайшее время прогнозируется в северных регионах Сибири, на севере Урала и в Якутии, а также в Мурманской области. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд агентству «Интерфакс».

По его словам, на севере Сибири и Урала температура будет колебаться от −30 до −37 градусов, а на севере Красноярского края, в том числе в Туруханском и Эвенкийском районах, воздух охладится до −39…-41 градуса. На Таймыре показатели также упадут до −41 градуса.

В Якутии температура ожидается гораздо ниже — до −43…-47 градусов. В Мурманской области прогнозируются не такие сильные морозы. Согласно прогнозам, там будет −18…-23 градуса, но это существенно ниже климатической нормы для данного региона.

Вильфанд отметил, что резкое похолодание связано с продвижением холодных воздушных масс из приполярных районов и Северного Ледовитого океана.

Тем временем, как рассказал ранее Вильфанд, жителям центральной России не стоит ждать зимней погоды в первой декаде декабря, но уточнил, что точные прогнозы возможны лишь на 6−7 суток.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше