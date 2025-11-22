Аномально холодная погода ожидается в нескольких регионах РФ: придут морозы до 40 градусов

По его словам, на севере Сибири и Урала температура будет колебаться от −30 до −37 градусов, а на севере Красноярского края, в том числе в Туруханском и Эвенкийском районах, воздух охладится до −39…-41 градуса. На Таймыре показатели также упадут до −41 градуса.