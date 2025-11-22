Минобороны: 10 тысяч белорусов принесут присягу 22 ноября

В Беларуси свыше 10 тысяч новобранцев принесут военную присягу в субботу, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Традиционно церемонии принятия присяги по всей Беларуси будут приходить в присутствии родных и близких новобранцев.
При этом более 2300 человек станут под присягу в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин будет лично присутствовать на мероприятии в Борисове и поздравит новое пополнение.
Ранее Минобороны Беларуси сообщало подробности осеннего призыва на срочную службу.
А не так давно министр обороны оценил обстановку, складывающуюся вокруг Беларуси: «Не становится лучше, градус напряженности продолжает нарастать».