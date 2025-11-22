В Вологодской области подготовили почву под посадки леса в 2026 году

Лесные хозяйства Вологодской области завершили подготовку почвы под посадки лесных культур 2026 года в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
«От качества подготовки почвы зависит приживаемость, сохранность и рост лесных культур в первые годы. В этом году специалисты лесхозов — филиалов САУ лесного хозяйства Вологодской области “Вологдалесхоз” выполнили эти работы как в рамках государственного задания, так и на арендных участках на общей площади 1864 га», — рассказали в министерстве лесного комплекса области.
Среди лидеров по объему выполненных работ по подготовке Грязовецкий лесхоз с результатом 199,1 га, Вожегодский — 145 га, Шекснинский — 125,5 га, Череповецкий лесхоз обработал 99,6 га, а Сямженский — 89,8 га. Работа с почвой проводится с использованием специальной техники, включая лесные плуги и экскаваторы. Благодаря выполнению этих работ земля не потеряет основной запас питательных веществ, который будет доступен будущим лесным культурам.
Например, с помощью плуга ее вспахивают, таким образом уничтожают сорняки. Этот метод создает благоприятные условия для развития и роста сеянцев, улучшает структуру почвы и насыщает ее кислородом. В последнее время наибольшую популярность набирает экскаваторная подготовка почвы. В данном случае лесные культуры в меньшей степени заглушаются травой, что способствует сокращению ухода и дополнений лесных культур.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.