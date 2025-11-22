В Вологодской области подготовили почву под посадки леса в 2026 году

«От качества подготовки почвы зависит приживаемость, сохранность и рост лесных культур в первые годы. В этом году специалисты лесхозов — филиалов САУ лесного хозяйства Вологодской области “Вологдалесхоз” выполнили эти работы как в рамках государственного задания, так и на арендных участках на общей площади 1864 га», — рассказали в министерстве лесного комплекса области.