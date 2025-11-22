Disney продлил исключительное право на более 30 товарных знаков в РФ

Американская компания Disney Enterprises, ушедшая в 2022 году с российского рынка, продлила в России действие 31 товарного знака на 10 лет, передает ТАСС.
Соответствующее решение принято Роспатентом, а права на товарные знаки ранее были подтверждены в период с 2007 по 2011 годы.
Среди продленных знаков — фирменный замок и название Disney, а также названия и персонажи мультфильмов Ariel (Ариэль), Snow White (Белоснежка), Pinocchio (Пиноккио), Bambi («Бэмби»), Cinderella («Золушка»), Sleeping Beauty («Спящая красавица»), Peter Pan (Питер Пэн), Дональд Дак, Малифисента, Злая королева и другие.
Напомним, в марте 2022 года The Walt Disney Company сообщила о приостановке всей деятельности в России, в том числе производства, лицензирования и показа фильмов, из-за ситуации на Украине.
Несколько дней назад американская корпорация McDonald’s зарегистрировала в России семь товарных знаков, связанных с фирменными блюдами и услугами сети, как на русском, так и на английском языках. При этом сама компания покинула страну.