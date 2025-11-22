Солнце отдыхает: какой силы будет магнитная буря 23 ноября 2025

Интенсивность геомагнитных возмущений измеряется планетарным индексом Kp, который варьируется от 0 до 9. Значения до 4 считаются нормой и соответствуют спокойной или умеренно возбужденной магнитосфере. При показателях от 5 и выше начинается магнитная буря, которая может быть слабой, умеренной или сильной в зависимости от уровня индекса.