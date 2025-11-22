Депутат Боярский: защита россиян от звонков в Telegram и WhatsApp* оправдана

Он также обратил внимание на преимущества отечественного мессенджера MAX. По его мнению, в этом сервисе реализована более совершенная система безопасности, а наличие специальной службы позволяет быстро реагировать на обращения пользователей. Депутат подчеркнул, что благодаря оперативным мерам было заблокировано множество подозрительных аккаунтов и пресечено большое количество попыток мошенничества. Это, по его мнению, дает основания полагать, что MAX сможет стать платформой, на которой будет минимизирован риск столкнуться с мошенничеством, а любые попытки противоправных действий будут быстро нейтрализованы.