В Ульяновске отремонтировали лицей № 11 имени В. Г. Мендельсона

Лицей № 11 имени В. Г. Мендельсона в Ульяновске открыли после капитального ремонта, проведенного при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
«Лицей 1966 года постройки, его ни разу капитально не ремонтировали. Для обновления добились поддержки нацпроекта “Молодежь и дети”. В первую очередь укрепили само здание, заменили ветхие коммуникации. Отдельно поручил сделать новый асфальт возле школы. Внутри сделали современную систему безопасности, обновили классы, спортзал, рекреации», — сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Также школу оснастили новым оборудованием. Например, были закуплены цифровые лаборатории, программно-аппаратный комплекс виртуальной реальности, мебель и спецтехника для библиотеки, спортзала, кабинетов физики, химии, труда и психолога, набор учебного беспилотного летательного аппарата.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.