Работодателям в Чувашии объяснят, как начислять зарплату сотрудникам

Во время второй части семинара эксперт разберет особенности правильной выдачи средств, оформления авансовых отчетов и командировочных расходов, автоматизации этих процессов. Слушатели узнают о распространенных нарушениях, выявляемых в ходе проверок. Также они получат практические рекомендации по выстраиванию эффективной системы внутреннего контроля. Узнать подробнее и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.