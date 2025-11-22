Работодателям в Чувашии объяснят, как начислять зарплату сотрудникам

Семинар на тему «Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с подотчетными лицами: учитываем требования законодательства» пройдет 26 ноября в Чувашии при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
«В ходе семинара участники получат актуальную информацию о корректном оформлении выплат сотрудникам в соответствии с последними требованиями трудового и налогового законодательства. Спикер, опытный аудитор, разберет на реальных примерах, как правильно начислять заработную плату, надбавки, премии и компенсации, избегая типичных ошибок, ведущих к спорам с контролирующими органами. Отдельное внимание будет уделено электронным трудовым книжкам и актуальной персонифицированной отчетности», — отмечают организаторы.
Во время второй части семинара эксперт разберет особенности правильной выдачи средств, оформления авансовых отчетов и командировочных расходов, автоматизации этих процессов. Слушатели узнают о распространенных нарушениях, выявляемых в ходе проверок. Также они получат практические рекомендации по выстраиванию эффективной системы внутреннего контроля. Узнать подробнее и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.