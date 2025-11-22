В поселке Некрасовское Ярославской области благоустроили набережную

Благоустройство набережной реки Солоницы в поселке городского типа Некрасовское в Ярославской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
На территории общественного пространства установили ротонду из архитектурного фибробетона. Также там оборудовали небольшой фонтан с вечерней подсветкой, облицованный мраморной крошкой.
«Это благоустройство — логичное продолжение большой работы, которую мы ведем в округе на протяжении нескольких лет. Ранее здесь уже была обустроена прогулочная зона: уложена тротуарная плитка, смонтированы ограждения и освещение», — отметила заместитель министра строительства и ЖКХ региона Елена Дмитриевская.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.