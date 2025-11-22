Двойника Аллы Пугачевой объявили в розыск

В настоящее время 63-летний артист существенно снизил гонорар за выступления — до 400 тысяч рублей — и упростил требования к условиям проведения выступлений. В своем райдере он указывает следующие минимальные требования: в гримерной должны быть предоставлены 10 бутылок негазированной воды объемом 0,5 литра, четыре стула, две электрические розетки на 220 вольт и зеркало размером не менее 0,5 на 1,5 метра. Для участников массовки Песков просит обеспечить 12 стульев, 20 бутылок негазированной воды по 0,5 литра, настольную лампу, стол с зеркалом, 48 бутербродов с сыром, ветчиной и колбасой, а также пакетированный черный чай и кофе, молоко, сахар, электрический чайник и стаканчики. При соблюдении этих условий артист готов пародировать различных знаменитостей, включая Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева.