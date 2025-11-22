Где можно найти молдавскую продукцию, уж точно не в магазинах: Публикуем список ярмарок выходного дня в Кишиневе

В выходные 22−23 ноября в столичных секторах пройдут ярмарки и распродажи местных продуктов и товаров.
В секторе Буюканы:
Территория, прилегающая к зданию Kentford на бул. Штефана чел Маре, 202,
22.11.2025 — ярмарка местных производителей с продуктами питания и непищевыми товарами EcoLocal и EcoLocal SOCIAL, организованная в сотрудничестве с Ассоциацией потребителей и производителей экологически чистых и ремесленных изделий;
В парке «Алунелул», ул. Каля Ешилор, 11/4, 22−23.11.2025 — ярмарка местных производителей Cămara Fest, организованная в сотрудничестве с Ассоциацией женщин в сельском хозяйстве и туризме Республики Молдова Eurocivis.
В секторе Центр:
До 30.11.2025, ежедневно — ярмарка фруктов и овощей, по адресам: Хынчештское шоссе, 86; ул. Г. Асаки, 79; ул. Измаильская, 94, угол бул. Д. Кантемира (рядом с рынком SRL Extremum), ул. В. Докучаева, 3/2; ул. Мелестиу, 14/3; ул. Спрынченоая, 1А; ул. Гренобля, 165/3; ул. Гренобля, 157;
На ул. Митрополита Варлаама, участок между ул. Армянской и Тигина — сезонная тематическая ярмарка Brumar, до 16.12.2025, с продажей сезонных продуктов, посадочного материала, семян и сопутствующих товаров, организованная МП «Центральный рынок».
В секторе Чеканы:
На бул. Мирчи чел Бэтрына, пересечение с ул. П. Заднипру, сквер Солнечного дерева, в период 21−23.11.2025 — ярмарка мелких торговцев «Ярмарка с традициями», организованная в сотрудничестве с ОА Perspectiva.
На бул. Мирчи чел Бэтрына, пересечение с ул. П. Заднипру, сквер Солнечного дерева, до 31.11.2025 г. — ярмарка Toamna Amăruie.
И не забываем, что скоро стартует рождественская ярмарка в центре столицы. Сложно сказать, будет ли дешевле, едва ли… Но точно будет веселее.
