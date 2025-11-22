Ричмонд
В Котовске Тамбовской области высадили 46 молодых лип

Их укоренили на улицах Советской, Набережной и Свободы.

Жители Котовска в Тамбовской области с начала года укоренили 46 саженцев липы, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.

Посадочная кампания завершилась на улице Советской. Раньше там росли другие деревья. Также часть саженцев высадили на улицах Свободы и Набережной.

«Этой осенью мы приобрели еще 26 саженцев липы, возраст которых 6−9 лет, а высота достигает четырех метров. У саженцев закрытая корневая система. Это гарантирует высокий шанс успешной адаптации и долгую жизнь новых аллей», — пояснила первый заместитель главы администрации города Людмила Хлусова.

По ее словам, работы по озеленению населенного пункта будут продолжены в следующем году. Новые высадки деревьев запланированы на улицах Кирова и Котовского.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.