В парке имени Гагарина в Кирове оборудовали спортплощадку

«Работы по устройству объекта завершены в срок, контроль осуществлялся на всех этапах. В дальнейшем площадка будет использоваться воспитанниками спортивной школы “Союз”, также планируется, что по расписанию здесь смогут заниматься и граждане», — отметил заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Алексей Андреев.