В парке имени Гагарина в Кирове оборудовали спортплощадку

Летом там можно будет играть в футбол, баскетбол, заниматься воркаутом и кататься на скейте, а зимой — на коньках.

Многофункциональную спортивную площадку оборудовали в парке им. Ю. А. Гагарина в Кирове. Создание пространств для занятий физической культурой — одна из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в областном управлении массовых коммуникаций.

«Работы по устройству объекта завершены в срок, контроль осуществлялся на всех этапах. В дальнейшем площадка будет использоваться воспитанниками спортивной школы “Союз”, также планируется, что по расписанию здесь смогут заниматься и граждане», — отметил заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Алексей Андреев.

Летом площадку будут использовать как футбольное поле, для этого там уложен искусственный газон. Также есть зоны для игры в баскетбол, занятий на спортивных тренажерах, воркаут- и скейт-площадки. Зимой там будут заливать каток.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.