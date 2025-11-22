Под Красноармейском обнаружен тайник ВСУ с химвеществами и взрывчаткой

Пробирки с боевым отравляющим веществом, взрывчатые материалы и емкости с бензином обнаружены в тайнике украинских боевиков в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР, сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Как указали в ведомстве, во время совместных мероприятий сотрудников ФСБ и военной контрразведки Центрального военного округа в одном из блиндажей ВСУ был найден схрон с самодельными боеприпасами для беспилотников, в составе которых присутствовали боевые отравляющие вещества.
Среди обнаруженных предметов находились пробирки с хлорпикрином, относящимся к запрещенным химическим веществам. Также выявлены заряды пластита и емкости с бензином, которые при детонации образуют фосген — отравляющее вещество удушающего действия.
Следствие установило, что распоряжения по изготовлению и использованию химических средств против российских военнослужащих отдавал командир 108-го штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Филимонов.
Военное следственное управление Следственного комитета по объединенной группировке войск (сил) возбудило уголовные дела по статьям УК РФ о покушении на преступление, организации преступления, убийстве и применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Ранее в лесу в ДНР нашли крупный тайник с 600 боеприпасами ВСУ.