Под Красноармейском обнаружен тайник ВСУ с химвеществами и взрывчаткой

Как указали в ведомстве, во время совместных мероприятий сотрудников ФСБ и военной контрразведки Центрального военного округа в одном из блиндажей ВСУ был найден схрон с самодельными боеприпасами для беспилотников, в составе которых присутствовали боевые отравляющие вещества.