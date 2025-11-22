Приморье готовится к туристическому буму после отмены виз для граждан КНР

Приморский край ожидает значительного увеличения туристического потока после введения безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко на XXI съезде Российского союза туриндустрии (РСТ).
По словам главы региона, туризм является ключевым драйвером экономики края. В текущем году Приморье приняло 3,5 миллиона туристов, и ожидается, что в следующем году этот показатель существенно вырастет благодаря отмене виз для китайских граждан.
Губернатор подчеркнул, что туристический сектор региона активно развивается: предприятия модернизируют инфраструктуру, создают современные базы отдыха с полным комплексом удобств, что способствует продлению туристического сезона.
Олег Кожемяко, возглавляющий комиссию Госсовета по туризму, отметил значительный потенциал въездного туризма в России. В настоящее время страну посещают 141 миллион иностранных туристов, однако этот показатель может вырасти на 10−15% в каждом регионе.
Напомним, что безвизовый режим для российских граждан в Китае вступил в силу 15 сентября. Президент России Владимир Путин подтвердил, что в ближайшее время будет введён аналогичный режим для китайских туристов.
XXI съезд РСТ проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.