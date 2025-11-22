Росреестр предложил не возвращать квартиры до получения денег при отмене сделки

Бутовецкий отметил, что в настоящее время процесс выглядит слишком формально: квартира существует физически, а право собственности — это лишь запись в реестре, которую пристав может просто аннулировать. По его мнению, справедливым было бы, чтобы запись о праве собственности изменялась только после фактической передачи денег покупателю.