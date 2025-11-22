Росреестр предложил не возвращать квартиры до получения денег при отмене сделки

Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий заявил, что право собственности на недвижимость покупателя должно аннулироваться только после возврата ему денежных средств. Он подчеркнул, что судам важно прописывать основания для реализации своих решений так, чтобы учитывать права обеих сторон.
Бутовецкий отметил, что в настоящее время процесс выглядит слишком формально: квартира существует физически, а право собственности — это лишь запись в реестре, которую пристав может просто аннулировать. По его мнению, справедливым было бы, чтобы запись о праве собственности изменялась только после фактической передачи денег покупателю.
Он также подчеркнул, что такой порядок действий соответствовал бы нормам Гражданского кодекса, поскольку никто не может требовать исполнения обязательств, игнорируя встречные обязательства другой стороны.
Заместитель руководителя Росреестра подчеркнул, что корректное регулирование процесса позволит избежать нарушений прав участников сделок и повысит прозрачность работы судов и органов регистрации недвижимости, передает «КП».
