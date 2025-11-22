Что из снаряжения нужно для зимней рыбалки в Пермском крае

Самое главное и самое дорогое в зимней рыбалке — это одежда. К ней стоит подходить с особым вниманием и тщательностью. Снасти будут стоить в разы дешевле, но также зависят от рыбы, на которую будет ловля и марки производителя. Об этом и многом другом, что следует учесть при подготовке к зимней рыбалке в беседе с URA.RU рассказал один из самых известных рыбаков Прикамья, а также один из совладельцев паблика «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин.