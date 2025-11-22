В Петербурге начали действовать ограничения для мигрантов-курьеров

В «Яндексе» пояснили, что партнёрские компании за это время перестроили работу и уведомили исполнителей о доступных вариантах занятости. Тем, кто из-за новых требований больше не может доставлять заказы в Петербурге, предложены альтернативы — например, работа кладовщиками или сборщиками, пишет 78.ru.
При этом в компании отметили, что рынок уже ощущает дефицит курьеров, а введённые ограничения создают дополнительный барьер для привлечения новых исполнителей. В «Яндексе» добавили, что пытаются компенсировать нехватку персонала развитием технологий, оптимизирующих маршруты и повышающих эффективность доставки.
«Мы ожидаем, что кратно растущий спрос на доставку и снижение количества доступных курьеров негативно скажутся на доступности услуги: её стоимость может увеличиться, а время доставки — вырасти», — сообщили в компании.