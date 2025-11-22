В Петербурге начали действовать ограничения для мигрантов-курьеров

В «Яндексе» пояснили, что партнёрские компании за это время перестроили работу и уведомили исполнителей о доступных вариантах занятости. Тем, кто из-за новых требований больше не может доставлять заказы в Петербурге, предложены альтернативы — например, работа кладовщиками или сборщиками, пишет 78.ru.