В Хабаровском крае задержан вор, обчистивший магазины на десятки тысяч

В июне текущего года 61-летняя менеджер мебельного салона обратилась в полицию с сообщением о похищении из сумки 27 тысяч рублей. Позже за помощью к правоохранителям обратился 45-летний директор другого магазина: с прилавка был похищен смартфон стоимостью около 6 тысяч рублей.