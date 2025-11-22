Ричмонд
В Хабаровском крае задержан вор, обчистивший магазины на десятки тысяч

Полицейские направили уголовное дело в суд по двум эпизодам хищений.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о кражах в магазинах, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В июне текущего года 61-летняя менеджер мебельного салона обратилась в полицию с сообщением о похищении из сумки 27 тысяч рублей. Позже за помощью к правоохранителям обратился 45-летний директор другого магазина: с прилавка был похищен смартфон стоимостью около 6 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 60-летний ранее судимый мужчина, который подтвердил показания потерпевших и частично возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком до пяти лет. Подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.