Торговцы «красным товаром»: как кубанские купцы Тарасовы покоряли московский рынок

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Тарасовы были крупными поставщиками ваты и сукна на московский рынок. Представители этой семьи относились к «черкесогаям», или кубанским армянам. В начале XIX века основатель купеческой династии Торос Торосян переехал в селение Армавир Кубанской области. Местные чиновники русифицировали его имя, поэтому в истории предприниматель более известен как Аслан Тарасов. В 1839 году он открыл свою первую лавку, где торговал «красным товаром» — различными тканями. Аслан Тарасов был человеком честным и не завышал цен, чем постоянно привлекал новых покупателей в лице русских торговцев из разных губерний страны и армянских купцов с юга. Личные качества помогли ему занять должность сельского почетного судьи, которую он сохранял за собой до конца жизни.
После смерти Аслана Тарасова в 1857 году семейное дело продолжили пятеро его сыновей: Иван, Михаил, Александр, Лазарь и Гавриил. Уже через год они открыли торговое отделение в Екатеринодаре (ныне Краснодар). В 1875 году в Армавире на улице Церковной заработала ватная фабрика Тарасовых, где в качестве сырья выступал привозной персидский и среднеазиатский хлопок. Годовой доход фабрики в 1895 году составлял 105 тысяч рублей, в 1900 году — 218 тысяч рублей, а к 1914 году достиг 400 тысяч рублей. Непрерывно растущий достаток позволил модернизировать предприятие: построить четырехэтажные корпуса, установить паровой и нефтяной двигатели, оборудовать оптовый склад грузовым лифтом. На заводе трудились 50 человек, а в магазине неподалеку работали около ста приказчиков и служащих. Записаться в купеческое сословие Тарасовым удалось только в 1879 году, спустя четыре года существования мануфактуры.
Изначально братья сформировали два торговых дома: «Иван Тарасов с сыном» и «Товарищество братьев Тарасовых», которым руководили Александр, Михаил и Гавриил. Но в конце XIX века образовалось «Товарищество мануфактур братьев Тарасовых», которое стало крупнейшим акционерным обществом Екатеринодара. Его основной капитал за 10 лет увеличился до четырех миллионов рублей. Товарищество управляло многочисленными магазинами семьи в Армавире, Екатеринодаре, Ставрополе и Астрахани. В начале XX века Тарасовы были одними из ключевых поставщиков ваты на юге и вошли в список самых богатых купцов Российской империи. Они обладали не только мануфактурой, но и вели бакалейный, гастрономический и обувной бизнесы, а также занимались разведением породистых лошадей.
В 1902 году братья получили золотую медаль за представленный товар на выставке, организованной «Кубанским экономическим обществом». Тогда же Александр, Михаил и Гавриил переехали в Москву. С 1903 года они перенесли в город правление «Товарищества мануфактур братьев Тарасовых», которое находилось на Старой площади в здании «Боярского двора» (восточная часть района Китай-город). Предприниматели вступили в первую купеческую московскую гильдию, что дало возможность взять в аренду склады и получить свидетельство на торговлю в городе. Поначалу Тарасовы жили скромно. Московский купец и меценат Иван Иванович Щукин вспоминал о них так: «Ездили по железной дороге в третьем классе, возили с собой мешки с сухарями из черного хлеба, которыми питались дорогой, носили зимой потертые бараньи шубы…».
Постепенно купцы наладили жизнь в Москве и построили величественные особняки, которые до сих пор украшают современные улицы города. Один из самых примечательных — дом Гавриила Тарасова на улице Спиридоновка, построенный в 1912 году по проекту архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского (ныне Институт Африки). Здание в стиле итальянского ренессанса имело конкретный прототип — палаццо (дворец) Тьене в городе Виченца, творение архитектора позднего Возрождения Андреа Палладио. Росписи интерьеров исполнили известные художники того времени — Игнатий Игнатьевич Нивинский, Евгений Евгеньевич Лансере и Викентий Павлович Трофимов. В том же году в ежегоднике «Московский архитектурный мир» особняк был назван «сказкой былых времен».
Благотворительность и меценатство занимали важную роль в жизни семейства Тарасовых, представители которого слыли религиозными людьми. Они пожертвовали средства на строительство приюта для беспризорных в Екатеринодаре, а в мужской гимназии города учредили четыре стипендии — две для православных учащихся и две для детей армяно-григорианской веры. Некоторое время Александр Тарасов был председателем Северо-Кавказского банка на Кубани и способствовал субсидированию железной дороги Армавир — Туапсе, которую прокладывали с 1909 года. В завещании Александр Асланович распорядился израсходовать на благотворительность до 60 тысяч рублей: на учреждение стипендии в Эчмиадзинской духовной академии в Армении и на благоустройство больниц. В родном Армавире братья развивали гостиничную инфраструктуру: в 1910 году напротив железнодорожной станции Армавир Владикавказский на углу Привокзальной и Атамановской улиц появилась гостиница «Северная» в стиле модерн. Эффектное пятиэтажное здание сохранилось до нашего времени и выполняет ту же функцию, что и сто лет назад.
Большим успехам в торговой деятельности и стремительному росту благосостояния купцов Тарасовых способствовало несколько факторов. Во второй половине XIX века наблюдался резкий подъем промышленности: после окончания Кавказской войны в 1864 году и преобразования Екатеринодара в город в 1867 году многие фабриканты почувствовали себя увереннее на рынке и стали расширять промышленные процессы. Строительство Владикавказской железной дороги в 70-х годах XIX века помогло наладить деловые связи с московскими мануфактурщиками и поставлять товар в больших количествах в центральную Россию. Преданность делу, командная сплоченность и мудрая осмотрительность братьев в ведении бизнеса стали решающими в становлении влиятельной купеческой династии. Главное детище Тарасовых — ватная фабрика в Армавире, существовавшая до 90-х годов прошлого века. В советское время в ее цехах продолжала работать сначала ватная, а позже швейная фабрика «Кубань». Сейчас в старинном здании расположен торговый центр «Атриум».