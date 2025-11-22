Торговцы «красным товаром»: как кубанские купцы Тарасовы покоряли московский рынок

Благотворительность и меценатство занимали важную роль в жизни семейства Тарасовых, представители которого слыли религиозными людьми. Они пожертвовали средства на строительство приюта для беспризорных в Екатеринодаре, а в мужской гимназии города учредили четыре стипендии — две для православных учащихся и две для детей армяно-григорианской веры. Некоторое время Александр Тарасов был председателем Северо-Кавказского банка на Кубани и способствовал субсидированию железной дороги Армавир — Туапсе, которую прокладывали с 1909 года. В завещании Александр Асланович распорядился израсходовать на благотворительность до 60 тысяч рублей: на учреждение стипендии в Эчмиадзинской духовной академии в Армении и на благоустройство больниц. В родном Армавире братья развивали гостиничную инфраструктуру: в 1910 году напротив железнодорожной станции Армавир Владикавказский на углу Привокзальной и Атамановской улиц появилась гостиница «Северная» в стиле модерн. Эффектное пятиэтажное здание сохранилось до нашего времени и выполняет ту же функцию, что и сто лет назад.