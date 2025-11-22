Автопарк общественного транспорта Орловской области пополнили 10 машин

Десять новых комфортабельных машин пополнили автопарк общественного транспорта Орловской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.
Машины будут курсировать по маршрутам № 354 «п. Знаменка — ИЗБК», № 444 «микрорайон “Болховский” — Вятский Посад», № 115 «Автовокзал — микрорайон “Болховский”». Это особенно важно для жителей отдаленных районов, студентов, школьников и пенсионеров, которым ежедневно приходится пользоваться общественным транспортом для поездок на работу, учебу или по другим делам.
Новые автобусы способны вмещать 50 человек, оборудованы кондиционерами и удобными сиденьями. До конца 2025 года в регион планируют поставить еще 31 такую современную машину.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.