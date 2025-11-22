Disney продлил исключительное право более чем на 30 товарных знаков в России

Американская компания Disney Enterprises, покинувшая российский рынок в 2022 году, продлила в России на 10 лет действие 31 товарного знака, одобренного Роспатентом в 2007—2011 годах.
Среди продленных знаков — фирменный замок Disney и названия популярных мультфильмов: «Золушка» (Cinderella), «Бэмби» (Bambi), «Спящая красавица» (Sleeping Beauty).
Также обновлены права на имена персонажей «Белоснежка» (Snow White), «Ариэль» (Ariel), «Пиноккио» (Pinocchio), «Питер Пэн» (Peter Pan), а также изображения Малифисенты, Дональда Дака и Злой королевы из «Белоснежки и семи гномов», передает ТАСС.
Ранее южнокорейская компания Hyundai, которая покинула российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России 10 товарных знаков.
12 сентября в СМИ появилась информация о том, что немецкая компания Mercedes, предположительно, не вернется на российский рынок в ближайшие 10 лет. По данным журналистов, аналитики производителя считают этот сценарий невыгодным из-за обилия конкурентов из Китая на рынке.