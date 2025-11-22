Овчинский: в Южном Тушине монтируют инженерные системы дома для реновации

Строительные работы по отделке новостройки в рамках программы реновации начались на улице Сходненская, владение 42 в СЗАО, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Общая площадь новостройки составит почти восемь тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 85 квартир совокупной жилой площадью более 5,3 тысячи квадратных метров. Во дворе обустроим детскую площадку, зону для занятий спортом, а также пространство для отдыха. В районе есть вся необходимая инфраструктура. В шаговой доступности находится станция метро “Сходненская”, неподалеку — Химкинское водохранилище, поблизости расположены детские сады и школы, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры, а также медицинские учреждения для взрослых и детей», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
В настоящее время ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. На первом этаже новостройки предусмотрены нежилые помещения, где могут разместиться аптеки, магазины и кафе. Также в подъезде будет организовано место для консьержа и колясочная.
Кроме того, пресс-служба Департамента градостроительной политики ранее сообщила о строительстве жилого комплекса по реновации в Краснопахорском районе Троицкого административного округа на земельном участке 5 в поселке Шишкин Лес. Комплекс общей площадью почти 24 тысячи квадратных метров включает два корпуса и 269 квартир с улучшенной отделкой, среди которых пять адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь составит более 16 тысяч квадратных метров.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации этой программы.