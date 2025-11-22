Овчинский: в Южном Тушине монтируют инженерные системы дома для реновации

«Общая площадь новостройки составит почти восемь тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 85 квартир совокупной жилой площадью более 5,3 тысячи квадратных метров. Во дворе обустроим детскую площадку, зону для занятий спортом, а также пространство для отдыха. В районе есть вся необходимая инфраструктура. В шаговой доступности находится станция метро “Сходненская”, неподалеку — Химкинское водохранилище, поблизости расположены детские сады и школы, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры, а также медицинские учреждения для взрослых и детей», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.