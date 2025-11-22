Мобильные пункты вакцинации в Краснодаре открыты до 30 ноября

В Краснодаре продолжается ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. По данным городской администрации, на сегодняшний день прививки сделали уже около 552 тысяч краснодарцев. Из этого числа порядка 207 тысяч составляют дети. Общий план на текущий год — провакцинировать более 682 тысяч жителей города.
Для удобства горожан бесплатную прививку можно получить не только в поликлиниках, но и в специальных мобильных пунктах, которые работают по следующему графику:
В рабочие дни (с понедельника по пятницу):
Время: с 9:00 до 18:00.
Адреса:
— ул. Красная, 122 (рядом с обелиском в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска).
— ул. Красная, 35 (сквер им. Жукова).
В выходные дни:
Время: с 9:00 до 17:00.
Адреса:
— Парк «Солнечный Остров» (ул. Трамвайная, 2).
— Парк «Чистяковская Роща» (ул. Колхозная, 86).
Мобильные пункты вакцинации будут работать в Краснодаре до 30 ноября включительно. Для прохождения процедуры при себе необходимо иметь только паспорт.