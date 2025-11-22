Мобильные пункты вакцинации в Краснодаре открыты до 30 ноября

В Краснодаре продолжается ежегодная кампания по вакцинации против гриппа. По данным городской администрации, на сегодняшний день прививки сделали уже около 552 тысяч краснодарцев. Из этого числа порядка 207 тысяч составляют дети. Общий план на текущий год — провакцинировать более 682 тысяч жителей города.