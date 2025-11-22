Синоптик предупредил о морозах до −40 градусов на севере Сибири, Урала и Якутии

Вильфанд уточнил, что уже с воскресенья холодные массы с Северного Ледовитого океана начнут смещаться на север Красноярского края. В частности, в Туруханском районе с 23 по 26 ноября прогнозируется дефицит тепла в 8−14 градусов, с минимумами до минус 32−39. На Таймыре и в Эвенкии столбики термометров опустятся до минус 36−41 градуса. В северной части Якутии, где наступает «наиболее зимняя пора», с 22 по 26 ноября сохранится отклонение от нормы на 5−10 градусов, а минимальная температура составит минус 43−47 градусов.