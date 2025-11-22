Синоптик предупредил о морозах до −40 градусов на севере Сибири, Урала и Якутии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что на севере Урала, в северных районах Сибири и Якутии ожидается приток арктического воздуха, что приведет к «по-настоящему холодной, зимней погоде». По его словам, в течение ближайших выходных и рабочих дней температура там будет отклоняться от климатической нормы на 7−13 градусов, опускаясь до минус 30−37 градусов.
Вильфанд уточнил, что уже с воскресенья холодные массы с Северного Ледовитого океана начнут смещаться на север Красноярского края. В частности, в Туруханском районе с 23 по 26 ноября прогнозируется дефицит тепла в 8−14 градусов, с минимумами до минус 32−39. На Таймыре и в Эвенкии столбики термометров опустятся до минус 36−41 градуса. В северной части Якутии, где наступает «наиболее зимняя пора», с 22 по 26 ноября сохранится отклонение от нормы на 5−10 градусов, а минимальная температура составит минус 43−47 градусов.
Особый контраст наблюдается в Мурманской области на европейской территории. Вильфанд отметил, что, несмотря на влияние теплого течения Гольфстрим, здесь ожидается температура на 8−14 градусов ниже нормы, что означает 18−23 градуса мороза для «замерзающего порта» до конца следующей недели.
Однако этот холод будет противопоставлен южным регионам. Вильфанд подчеркнул, что на юго-западе Сибири благодаря атлантическим потокам сохранится теплая погода. Более того, на юге Сибири (Бурятия, Забайкальский край, Амурская область) и на юге Дальнего Востока ожидается «очень теплая погода» с превышением нормы на 8−12 градусов. Резкое потепление зафиксируют и на Чукотке: после холодных выходных с понедельника произойдет скачок температуры на 15−20 градусов, где ночные значения составят минус 10−15, а дневные — минус 5−7, с возможными околонулевыми значениями в Анадыре.
Ранее сообщалось, что в Сочи установилась аномально тёплая для конца осени погода, температура достигает почти +30°C. Местные жители и туристы наблюдают уникальное явление, которое называют «летом в ноябре». Некоторые отдыхающие продолжают купаться в море, несмотря на то, что вода прогревается лишь до +15°C.
