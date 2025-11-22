В школе села Студенка Пензенской области открыли агротехкласс

Агротехнологический класс открыли в школе села Студенка в Пензенской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Новое пространство оснащено современным цифровым оборудованием. Там ученики будут получать необходимые знания и навыки в области сельского хозяйства, а также готовиться к государственной итоговой аттестации по профильным предметам.
«Теперь учащиеся… получают основу очень востребованной профессии по переработке продукции животноводства. Практика по производству молока будет проходить здесь же — в “ТНВ имени Димитрова” (местное предприятие по выращиванию зерновых культур. — Прим. ред.), а по переработке продукции — в филиале “Хохланд Руссланд” в городе Белинском», — рассказал глава Белинского района Сергей Сорокин.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.