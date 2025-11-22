Суд Омска отказал экс-заместителям главы района в восстановлении на должностях

Истцы утверждали, что их уволили 15 августа 2025 года без оснований — в связи с досрочным прекращением полномочий тогдашнего главы района Сергея Казначеева. По их мнению, трудовые договоры должны были сохраняться до момента вступления в должность нового руководителя, а не прекращаться автоматически с окончанием срока полномочий предыдущего. Кроме того, они настаивали, что увольнение не могло быть оформлено, поскольку глава района на тот момент находился в отпуске.