Суд Омска отказал экс-заместителям главы района в восстановлении на должностях

Омский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска бывших заместителей главы Большеуковского муниципального района, требовавших признать их увольнение незаконным и восстановить на прежних должностях. Об этом сообщила пресс-служба Большеуковского районного суда.
Истцы утверждали, что их уволили 15 августа 2025 года без оснований — в связи с досрочным прекращением полномочий тогдашнего главы района Сергея Казначеева. По их мнению, трудовые договоры должны были сохраняться до момента вступления в должность нового руководителя, а не прекращаться автоматически с окончанием срока полномочий предыдущего. Кроме того, они настаивали, что увольнение не могло быть оформлено, поскольку глава района на тот момент находился в отпуске.
Однако суд пришел к иному выводу. В решении от 20 ноября судом разъяснено истцам, что трудовые договоры с заместителями действовали только в период полномочий главы муниципального образования и прекратились законно в день их завершения. Суд также отметил, что нахождение руководителя в отпуске не лишает его права издавать распоряжения и принимать кадровые решения.
Напомним, с 25 августа 2025 года исполняющим обязанности главы Большеуковского района назначен Сергей Макаров.
Требования истцов о компенсации морального вреда и выплате средств за «вынужденные прогулы» также оставлены без удовлетворения.
Ранее мы писали, что в Омской области будут проводить кадастровую оценку по принципу «ценового коридора».