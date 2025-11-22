Создал культовые «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня»: какие сериалы продюсировал Александр Акопов

С появлением Виктории в доме Шаталина происходят значительные изменения: ее жизнерадостный характер вносит разнообразие в жизнь семьи. Дети начинают воспринимать ее как мать, которой им не хватает, дворецкий Константин Николаевич видит в ней надежного товарища, а сам Шаталин постепенно меняет свое отношение к ней. Однако гармония в отношениях нарушается из-за вмешательства Жанны Ижевской — коллеги и давней поклонницы Максима, которая ревнует его к няне. Кроме того, в жизни семьи активно участвуют родственники Виктории, особенно ее мама и бабушка, которые со временем фактически становятся частью семьи Шаталиных.