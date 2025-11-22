Ричмонд
В Уфе при массовой аварии пострадали двое пассажиров легковушек

Два человека пострадали при столкновении трех машин в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 21 ноября, в Уфе на Нагаевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили в Отделе ГАИ по Уфе, 23-летний водитель «Гранты», двигаясь в сторону поселка Нагаево, столкнулся с впереди стоящей другой «Грантой». От удара стоявшая машина отлетела в «Хендай Акцент», движущийся по встречной полосе.

— В результате ДТП пострадали пассажиры обеих отечественных автомашин. По факту ДТП начато разбирательство, — сообщили в пресс-службе Отдела ГАИ по Уфе.

