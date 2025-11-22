В центре Уфы эвакуировали 133 машины

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, за неделю были обследованы улицы Коммунистическая, Ленина, Кирова, Цюрупы, Карла Маркса, Пушкина и Чернышевского. В результате по статье 12.19 части 3 («парковка на тротуаре») пункта правил 12.2 ПДД РФ эвакуировали 133 единицы автотранспорта.
Муниципальные службы призывают автовладельцев соблюдать ПДД и парковаться только в отведённых для этого местах. В противном случае автомобили будут отправлены на штрафстоянку, а нарушители — привлечены к административной ответственности.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе за сутки задержали 7 пьяных водителей.