В центре Уфы эвакуировали 133 машины

В городе продолжаются рейды по выявлению машин, которые паркуются на тротуарах.

Источник: мэрия Уфы / телеграм-канал

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, за неделю были обследованы улицы Коммунистическая, Ленина, Кирова, Цюрупы, Карла Маркса, Пушкина и Чернышевского. В результате по статье 12.19 части 3 («парковка на тротуаре») пункта правил 12.2 ПДД РФ эвакуировали 133 единицы автотранспорта.

Муниципальные службы призывают автовладельцев соблюдать ПДД и парковаться только в отведённых для этого местах. В противном случае автомобили будут отправлены на штрафстоянку, а нарушители — привлечены к административной ответственности.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Уфе за сутки задержали 7 пьяных водителей.