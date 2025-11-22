В Минске возможны перебои в работе электронных табло на остановках

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам возможны перебои в работе электронных табло, установленных на остановочных пунктах г. Минска», — говорится в сообщении предприятия.
Не исключены также пробелы в работе сервиса «Виртуальное табло» на официальном сайте «Минсктранса», где можно в режиме онлайн следить за расписанием и временем прибытия общественного транспорта в столице.
Кроме того, с перебоями могут работать в субботу сервисы продажи электронных билетов Минсктранс.бай/Ерип и Оплати, предупредили пассажиров на предприятии.
О причинах технических неполадок пока не сообщается, сроки восстановления бесперебойной работы также не приводятся.
Ранее сообщалось, что всего по городу установлено 500 электронных табло на остановках, но больше их устанавливать не планируют, так как почти у каждого минчанина или гостя столицы имеется мобильный телефон с доступом в интернет, где в онлайн-сервисах легко найти расписание транспорта и время его прибытия.